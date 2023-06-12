不只電商搶攻618購物節商機，超商也不遑多讓，祭出滿額折現、預購回饋等好康，盡情購物的同時也能守護荷包。

全家即日起至27日展開「618夏拼年中慶」，集結實體店舖、旗下電商平台「全家行動購」，以及會員APP「全＋1商城」，線上、線下全通路出擊。（全家提供）

全家即起至27日展開「618夏拼年中慶」，優惠活動包含全家行動購近百項商品均一價68元起，下單還可登記抽18％購物金回饋，最高回饋至6180元，可折抵全家行動購消費；此外，店舖消費滿百送168元，凡於13日前至店舖消費滿百元，即可於全家行動購輸入小白單優惠碼，結帳現折168元。還有美妝家電折上折、400件夯品第2件68折以及18日一日限定，當晚18：00至20：00全館消費滿1600元可享88折優惠；6／21至6／25不僅可享全館168元免運費，單筆消費滿2000元，還可現折400元。

7-11推出業界首創的OPEN POINT點數折抵「網購取貨付款」服務，14日起首波開放7-11賣貨便、博客來2大平台可使用。（7-11提供）

7-11 i預購「618狂歡購物節」開跑，全站不限消費金額天天免運，購買指定商品消費滿1200元享6％ OPEN POINT點數回饋，部分商品使用AFTEE結帳再加碼6％，最高享12％ OPEN POINT點數回饋。優惠商品包括LANCOME蘭蔻超未來肌因賦活露100ml 3入組（國際航空版），特價8999元（原價26280元，約34折）等。另618網購節選7-11取貨享2大好康便利服務，包括OPEN POINT點數折抵「網購取貨付款」服務，14日起首波開放7-ELEVEN賣貨便、博客來2大平台可使用，各網購平台將陸續開通；此外，18日起限時7天選擇到7-11取貨，就送7元7-11購物金，限量150萬組。

萊爾富門市祭出不限會員的多項商品享同價格任選買1送1活動，包含14日至18日推出的利口樂潤喉糖（檸檬薄荷、冰川薄荷、蔓越莓口味）；16日至18日推出的貝納頌極品鑑賞級250mL和精品級極品咖啡250mL，以及UCC職人冰咖啡910mL（無糖／加糖）；針對喜愛現煮咖啡的朋友，16日至18日一連三天還有Hi Café特濃咖啡同品項加1元多1杯活動，相當於5.1折的優惠，等於最低28元即可買到單杯特濃美式咖啡。

萊爾富Hi-Life VIP APP自即日起也重磅推出新功能「Hi點商城」，主打時下網購夯品家電、日用美妝品與IP授權商品，讓會員以少少的點數，就可用優惠價格，加價購買心儀的商品，如萊爾富「Hi點商城」推出的Future Lab.未來實驗室Nion負離子燙髮梳，單件商品原價1999元，現在可使用200 Hi點加649元即可購得乙件，相當於3.3折。萊爾富也與蝦皮購物合作推出於指定日18、19、25日在蝦皮跨境選擇萊爾富空運取件享0元免運獨家活動；此外，萊爾富也禮遇蝦皮跨境消費的民眾，只要取件超商選擇萊爾富，並於7月1日至7月7日到萊爾富取件，就免費請喝咖啡，每日祭出限量1萬份的大熱美式咖啡乙杯兌換券。