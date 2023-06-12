路透社報導，由政府資助但編輯獨立的紐西蘭國家廣播電台（RNZ），截至昨天已更正官網上可追溯至2022年4月的15篇報導，原因是其所稱的「不當編輯」。

紐西蘭國家廣播電台在報導中增加的校正，顯示編輯改動了原始報導，以將親俄言論當作部分發生在烏克蘭的事實。其中14篇報導來自路透社，一篇來自英國廣播公司（BBC）。

紐西蘭國家廣播電台（RNZ）在聲明中表示，正針對所有可能經不當編輯的報導，進行詳細的查核和分析。

路透社和BBC均未回覆記者詢問。

紐西蘭新聞傳播部長傑克森（Willie Jackson）的發言人表示，部長已聽取簡報，官員今天會再通報最新狀況。

紐西蘭國家廣播電台9日表示已知悉此事，但未透露細節，電台已立即展開調查，一名員工在調查期間暫停職務，並禁止存取電台的電腦系統。

紐西蘭國家廣播電台執行長湯普森（Paul Thompson）10日宣布針對台內編輯流程進行外部審查，審查結果將公開。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1120612