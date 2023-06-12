法新社報導，根據初步調查，這起事件發生在昨天晚上，地點在不列塔尼大區（Brittany）坎佩市（Quimper）不遠的聖赫伯特村（Saint-Herbot），犯嫌拿起槍枝犯案時，受害人正在自宅花園之中。

坎佩市檢察官海利（Carine Halley）今天發布聲明表示，槍擊發生後，大約晚上10時許，執法人員抵達現場。

海利表示，這名11歲女童當場死亡，而她的父親受了重傷，有生命危險。

檢察官說，女孩的母親沒有命危險，另一個孩子也沒受傷，但「驚魂未定」。

警方已確認槍手是一名71歲領取養老金的荷蘭人。

海利說，警方雖仍在釐清開槍動機，「兩鄰居多年來似為一塊毗鄰兩家房產的土地有過爭執」。

一名警方消息人士告訴法新說社說，這名鄰居拿步槍穿過籬笆射擊，事後與妻子回到家中。

這名鄰居和妻子都已向當局自首，並且被捕。

檢察官辦公室已朝非預謀殺害未成年人以及非預謀殺人未遂罪嫌展開調查。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1120612