疫後復甦卻遇上缺工潮，各大餐飲品牌爭先恐後開出優渥的薪資福利條件招募人才，展店頻頻的「貳樓餐飲集團」為搶人祭出「免費包住」奇招，攜手IKEA企業業務團隊為北漂人打造夢幻員工宿舍，並祭出「北漂專案」全力搶人留才。

貳樓的北漂專案標榜有三寶：1、免房租，2、提供每月3,000元生活津貼，3、Wi-fi、Netflix用到飽，除此之外還包含共享客廳、廚房，以及生活家電一應俱全，只要拎包即可入住，至少月省1萬元，堪稱最佛餐飲企業，大幅減輕北上求職者尋房住房的煩惱。

貳樓餐飲集團表示，缺工已成為餐飲業最大挑戰，貳樓今年擴大「北漂專案」，攜手「IKEA企業業務團隊」從北漂族在異地生活的心聲出發，發揮IKEA專長，依照使用者實際需求打造兼具美感與實用性的北漂宿舍，希望打動北上求職者的心，趁畢業求職季吸引廣大青年加入貳樓，為美好生活的目標前進。

貳樓創辦的第二年為2008年就決定除夕當天休息不營業，讓同仁好好與家人過新年，董事長黃寶世表示，春節是餐飲業最黃金的時段，在當時的時空環境下很少有餐飲業會選擇犧牲營業額讓全部同仁休息，但春節是台灣人的重要節日，也是跟家人團圓相聚的日子，公司當然也希望同仁們能夠在團圓夜跟家人相聚共享團圓飯。這樣將心比心的思維態度，融入貳樓的經營理念，15年來沒有改變，至今每年的春節，貳樓大部分門店都會休息除夕、初一，有些門店甚至休到初三才營業，而在百貨商場的門店，也特別跟百貨溝通讓門店休息，某知名商場甚至首開先例讓貳樓門店在除夕當天不營業。

貳樓推出「北漂專案」始於2020年疫情肆虐之際，建立在關懷同仁的角度出發，觀察到許多北漂者面臨找房租屋的困難，毅然決定啟動「北漂專案」，這些夥伴不同於在地同仁，在艱難時刻更需要一個穩定的停泊點，為北上工作的同仁規劃的安身之所，今年借重「IKEA企業業務團隊」豐富的空間設計經驗，從同仁日常起居出發思考，並落實回饋在同仁的生活面。

IKEA企業業務團隊考量員工真實日常樣態，也加入了許多貼心巧思，即使生活習慣不同，也能擁有家一般的歸屬感。舉例來說，在家具的選擇上，以多功能又方便收納的產品為主，同仁可以輕鬆將桌面展開，在房間使用電腦或處理工作；公共空間則選擇輕量的桌椅，搭配吸音棉降低搬動造成的聲響；房間內也運用同樣原則，利用布簾分隔休憩區與床區，如此一來，室友間就算作息不同，仍能保有隱私，作息不同也不會互相干擾。

此外，原本存在宿舍裡的麻將桌，對於同仁們來說是不可或缺的娛樂配備，特別設計掛勾，當麻將桌閒置時可與其他家具共同搭配化身牆上展示品，讓空間更寬闊，增加使用空間。除此之外，IKEA企業業務設計師依照空間特性推薦不同色系的油漆，期待藉由顏色的變化，塑造沉穩安心的居家氛圍，成為在家具家飾專長以外的小驚喜。貳樓提供北漂員工住宿福利，借助IKEA企業業務專業將宿舍空間和生活效能極大化，打造充滿歸屬感的員工宿舍，成為北漂員工在北部的家。

「台北居大不易！」昂貴的租金和高物價讓許多北漂青年壓力倍增，也較難維持良好的生活品質。貳樓餐飲營運處協理表示，「北漂專案」不只提供免費住宿，宿舍也包含齊全的家具、生活用品以及免費Wi-Fi，同仁下班後可以每月無限制觀看Netflix，正職員工還能獲得每月3,000元的生活津貼，最特別的是宿舍還提供WAT罐裝氣泡調酒補給，打造時下最懂年輕人的員工宿舍，給北漂夥伴們更便利生活，時刻感受到專屬小確幸。

貳樓有別於其他企業層層考核，首創兼具彈性與自主的「資格挑戰賽」，讓各店同仁主動報名參與，不限年資只要能完成為每位同仁量身打造的題目，就有機會晉升成為店經理，並享受『Triple A』福利制度，該計畫主要是針對營運店經理所設計的福利制度，吃喝玩樂一應俱全，依據不同職等提供相對應的補助政策，項目多達旅遊、進修、健檢、育兒等津貼，包含每半年有8,000~1萬5,000元的旅遊訂房補助，以及每兩年的價值2萬全身健檢，激勵多元人才的同時，貳樓也透過溫度傳遞共感價值的理念。

擁有多元福利的貳樓，不僅關心員工的生活，更重視大家的職涯發展，除了擁有完整訓練員制度提供教育訓練、公開透明的升遷制度、導師學伴制外，貳樓同步推出「人才培育計畫」，制定了一套新手餐飲人的培訓辦法，從技能入手到管理職能培育，為員工提供不同階層和職位的對應課程，讓貳樓的員工將經驗傳承制度化，創造樂於分享的職場氛圍，在六月份即將有兩場大型招募活動，詳情請參閱下方網址。在貳樓，除了能享受充滿幸福氛圍的工作環境外，也能擁有完善的職涯發展，時刻都能感受到自我成長的無限可能，加入貳樓打造你的專屬舞台。