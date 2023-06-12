東元表示，三大事業群中除了智慧生活事業群微幅衰退外，機電系統暨自動化事業群及智慧能源事業群皆持續成長。
其中，機電系統事業群方面，高壓馬達出貨成長為營收成長的主要動力；智慧能源事業群方面，主要來自離岸風電、網路數據中心、桃園機場新建工程及儲能等工程持續攀高，帶動營收成長。不過，因去年同期「班班有冷氣」政策產生的一次性專案收入，致使比較基期較高，使得智慧生活事業群營收較去年同期減少。
在機電系統及智慧能源二大事業成長帶動下，東元電機（1504）5月營收51.09億元、年增6.3％，創下13年來同期新高，累計前五月營收244.23億元、年增5.7％，亦為過去13年以來同期新高。
東元表示，三大事業群中除了智慧生活事業群微幅衰退外，機電系統暨自動化事業群及智慧能源事業群皆持續成長。
其中，機電系統事業群方面，高壓馬達出貨成長為營收成長的主要動力；智慧能源事業群方面，主要來自離岸風電、網路數據中心、桃園機場新建工程及儲能等工程持續攀高，帶動營收成長。不過，因去年同期「班班有冷氣」政策產生的一次性專案收入，致使比較基期較高，使得智慧生活事業群營收較去年同期減少。
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