東元表示，三大事業群中除了智慧生活事業群微幅衰退外，機電系統暨自動化事業群及智慧能源事業群皆持續成長。

其中，機電系統事業群方面，高壓馬達出貨成長為營收成長的主要動力；智慧能源事業群方面，主要來自離岸風電、網路數據中心、桃園機場新建工程及儲能等工程持續攀高，帶動營收成長。不過，因去年同期「班班有冷氣」政策產生的一次性專案收入，致使比較基期較高，使得智慧生活事業群營收較去年同期減少。