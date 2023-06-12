台電代理董事長曾文生6月9日錄製一段影片，辯解台灣是不缺電的，只是電送不出去，因為電網出現問題，國民黨立委王鴻薇批評這是試圖撇清台灣缺電的事實，「若真如曾文生所說，台灣不是沒電，只是送不出去，那麼台電為何要以1度10元的高價，緊急向民間買電？」

王鴻薇批評，既然有電，又高價買電，難道台電在囤電嗎？曾文生的說法不是「不攻自破」嗎？而且，台電今年編列購電預算，高達3千億元，如果電是夠的，為何還要高價向民間買電？甚至還漲電價？

國民黨團今開記者會，痛斥民進黨總統參選人賴清德，為了解除美僑商會憂心，所提出「核電停機重開」政策，根本沒有考慮過一旦關機重開的核電機組，其維護成本是有多高，甚至連進行評估都沒有，貿然提出只想騙選票而已。

總召曾銘宗質疑，停機重開這要如何做得到？核電停機之後，若想要維持隨時可用的狀態，知不知道維護成本有多高嗎？賴清德說法根本不可行。

至於蔡英文總統表示可依總統發布「緊急命令」重啟核電，曾銘宗提醒蔡英文總統，到那個時候妳早已卸任，但對於高成本維護停機的核電機組，甚至都沒有進行評估，就貿然提出這樣的政見，這根本就是騙選票。