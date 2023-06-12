法新社報導，川普遭聯邦起訴不當持有機密文件案裡觸犯「間諜法」、做不實陳述和串謀妨害司法等。這是川普所面臨最嚴重的法律訴究。

川普13日將於佛羅里達州邁阿密的法院出庭。他的律師哈巴（Alina Habba）表示，角逐2024年總統選戰的川普「沒有做錯任何事」，也不會接受認罪協商換取降低本案衝擊。

哈巴在「福斯週日新聞」（Fox News Sunday）談話節目裡說，川普「絕不會認罪，因為那都是解密文件，他沒有犯下任何錯。（起訴）完全是出於政治動機，這是絕佳的競選打壓。」

川普反對聯邦幹員搜查他在海湖俱樂部（Mar-a-Lago）的寓所並扣押物品。哈巴形容川普對官員翻查他的個人物品與財產感到惱怒。

哈巴說：「他完全有權持有他解密的文件…那些已是紀念品，是他有權拿走的東西。」

「所以，作為卸任總統，如果我有權擁有的文件，會希望別人來翻查我的個人物品嗎？當然不會。」

雖然川普一再堅稱受政治迫害，但他任內的司法部長、曾是他盟友的巴爾（Bill Barr）卻表示，老長官面臨司法部「證據確鑿」的起訴，川普絕非獵巫受害者。

同樣也上「福斯週日新聞」的巴爾說：「對他國的作戰計畫或五角大廈關於美國戰力的文件說什麼都不可能是川普的私人文件，這些就是政府檔案。」

「總統的個人文件（例如會議上所做筆記）與政府單位就政府行事而準備的高度敏感文件，兩者之間顯有區別。」巴爾還說若被政府追討時，幾乎所有其他人都會歸還這些文件。

巴爾說「總統完全有權宣告任何文件屬於他所有的這種說法，極其荒謬」還說起訴書內容只要有一半屬實，「那他（川普）也完蛋了」「這非常有毀滅性」。（譯者：屈享平/核稿：陳亦偉）1120612