民進黨非核家園鬆動？ 王美花：大方向沒變 13:442023/06/12 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 經濟部長王美花(中)全球行動通訊標準組織3GPP會員大會(圖／經濟部提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 副總統賴清德日前拋出規劃讓停機核電機組作為緊急使用，經濟部長王美花表示，討論過程當中，目前方向不變。 不過王美花加但書，用盡各種力氣之下怎麼使用核電，確實需要社會共識討論，大的方向還是沒有改變。 F-22最強戰機地位無可撼動？專家驚爆內情：美國已放棄投資 美國F-22、F-35不夠看？退役中將爆「CP值最高戰機」 美國對台灣軍售「卡單」有玄機？退役中將爆出驚人內幕 #王美花 #討論 #民進黨 #非核家園 #鬆動 也許您會感興趣 推薦閱讀 你覺得「三商巧福」好吃嗎？日人嫌棄「牛肉麵像台式拉麵」 台人怒揭店內2精髓：天天報到 12:302023/06/11 生活 2024總統選戰侯賴柯欣賞誰？AIT處長孫曉雅親曝答案 08:222023/06/11 政治 林智堅論文案落幕！王鴻薇轟蔡英文該做「這事」網暴動 09:332023/06/11 政治 百萬YouTuber金針菇出包了？韓食品牌「金家ㄟ」含違規添加物 這些品項緊急停售＋退費 12:322023/06/11 生活 動物園驚現鱷魚「處女生子」！科學家示警：恐怕是絕種前兆 06:002023/06/11 國際 林智堅遭爆曾說「桃園本是我的」 柯志恩氣炸3字嗆問他 09:332023/06/11 政治 幼兒園餵藥案 侯友宜嗆賴清德：交代你們的司法機關把真相弄清楚 11:112023/06/11 政治 與社區志工共餐 侯友宜：中央不要亂花錢做一些有的沒有 12:512023/06/11 政治 板橋餵藥幼兒園明關園！所有老師停職 35名幼童完成安置 11:452023/06/11 社會 自曝曾遭「大家的偶像」性騷 民眾黨美女博士試著放下：不要問是誰 10:592023/06/11 政治 花蓮市長魏嘉彥訪北海道姐妹市 盼年底包機直飛釧路市 11:452023/06/11 生活 為人民拚了！侯友宜南、北兩地跑 緊盯「新北餵藥案」 00:142023/06/11 政治 防止大陸挖角 微軟將把旗下頂級AI專家調至加拿大 09:032023/06/11 兩岸 舞出青春年華 5校聯合展演員林演藝廳登場 11:582023/06/11 生活 帶動社區民眾學習 教育部補助18縣市34個學習中心 10:152023/06/11 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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