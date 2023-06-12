副總統賴清德日前拋出規劃讓停機核電機組作為緊急使用，經濟部長王美花表示，討論過程當中，目前方向不變。

不過王美花加但書，用盡各種力氣之下怎麼使用核電，確實需要社會共識討論，大的方向還是沒有改變。

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