國民黨總統參選人侯友宜日前強調，經濟要發展，東邊、西邊、南邊都要發展，至少西邊（大陸）要穩定下來。侯友宜今表示，台灣不能像民進黨一樣不與大陸對話、溝通，起碼要彼此信任，在對等、尊嚴、友善態度下，透過經濟互惠、觀光休閒產業互動，如此兩岸關係才能穩定。

侯友宜日前到雲林與基層座談時表示，參選2024的原因一是為國家安全，二是兩岸不要戰爭，以平等對待的精神，與大陸溝通，沒有國家安全，就沒有經濟發展，人民難以安心，兩岸一定要好好對話交流，透過溝通，穩定下來，這是最重要的。

他解釋，經濟要發展，東邊、西邊、南邊都要發展，東邊往東亞和美國，台灣必需結合東邊做好朋友，南邊已經有南向發展，經濟才能夠走得出去，西邊（大陸）也要穩定下來。

侯友宜今出席中華民國退休警察人員協會總會成立35周年大會，他會前接受媒體聯訪時再度強調「西邊要穩定」，並表示不能像民進黨不對話、不溝通，他認為起碼要與大陸展開對話、交流，彼此應相互信任，在對等、尊嚴、友善底下，從最基本的經濟互惠、學生交流、觀光休閒產業等方面互動，雙方緊密連結一起，兩岸就能穩定。