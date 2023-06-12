國內缺藥問題嚴重，近期外界不斷有呼聲要求指示藥品退出健保給付，健保署上周雖宣布15款指示藥擬退出健保，但仍遭專家質疑打假球，認為應先讓使用量大的指示藥退出，且應制定出指示藥廠自行退出健保的相關辦法。

健保署上周召開會議，初步共識有15項指示藥未來不再由健保給付，主要是針對廠商已無生產、消化酵素、維生素或保健食品成分等品項，至於未來也會發函給醫界，詢問每年用量藥錠低於五千顆、藥膏少於一千條以及眼藥水低於一千瓶者，未來是否應持續納入健保。

台灣藥品行銷暨管理協會發言人沈采穎表示，指示藥品退出健保是她一直以來的建議，但健保署的做法是先將用量低的踢出健保，「根本是在打假球」，因為這些用量不到5000顆的產品，藥廠早就不願意生產，還需要健保署來踢嗎？

沈采穎指出，健保一年在指示藥上花了將近17億，其中前五大項目依序為止痛藥、咳嗽感冒藥、抗組織胺、腸胃機能藥、鼻用製劑等，但在這次會議的初步共識中，並未看到這類藥品，顯見健保署仍不敢切入問題核心處理。

以去年健保給付指示藥品用量前五名排序，番瀉苷（Senna glycosides）、乙醯胺酚（Paracetamol）、氧化鎂（Magnesium oxide）、Silicone、愛克痰（Acetylcysteine）為使用量最高的指示藥，沈采穎質疑，如健保署真有心解決缺藥問題，應優先將這些用量高的藥品剔除，而非只拿用量少的開刀。

沈采穎強調，健保署面對缺藥問題短期內應針對處方藥進行價格保護而非指示藥，並依法讓指示藥回歸自由市場機制，例如氧化鎂就不應調高地板價，應直接剃除健保給付，由使用者來付費。

至於中期因應方針應採用成分給付，而非齊頭式平等，沈采穎說，民眾應自負差額以避免劣幣驅逐良幣，讓民眾能有自由選擇廠商的權力，這才是真正以病人為中心，而非以醫院為中心。

最後，沈采穎認為長期目標應落實真正的醫藥分業，才能避免藥品過於集中在某些大型醫院，進而導致「以藥養醫」與藥物浪費。