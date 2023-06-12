被國民黨台北市議員鍾沛君指控性騷的名嘴朱學恒，今（12）日下午1點半左右在臉書表示，要對鍾及社會大眾再度道歉，且除無限期停止所有公眾活動之外，他也願意承擔所有的後果及法律責任，「今日上午我主動對台北地檢署告發本案，面對司法偵查及以期對當事人及社會做出補償，案已經台灣台北地方地檢署收案。」

而鍾沛君預計於今日下午召開記者會，說明近來與自身相關的時事議題。對此，國民黨主席朱立倫今日上午受訪時強調，鍾沛君是國民黨優秀的同志，自己會對她表達關懷及支持。

朱學恒的刑事告發狀全文如下：

對於近日媒體批露，台北市議員鍾沛君與本人於2022年8月6日晚間9點40分至10點於餐敘時，所發生如2023年6月8日鍾議員於Facebook所披露之事件，本人身為公眾人物，當負起所有應負之責任。本人願主動面對司法調查，祈藉由鈞署之偵查，早日還原事實，平息社會紛爭，及對受害人做出適當之補償，故依法提起對自己之告發。