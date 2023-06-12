研調機構Canalys數據指出，大陸智慧手機市場第一季出貨量為6760萬支、年減少11%，創下2013年以來的最低水準，顯示大陸當地智慧型手機市況並未受到解封而提振。

數據顯示，第一季各個品牌表現來說，蘋果受惠於iPhone系列受到青睞，第一季拿下20%的市占率，出貨量為1330萬支。OPPO在一加帶動下，單季出貨1260萬支、市占率19%，位居第二緊追。第三名、第四名分別為vivo和榮耀，出貨量分別為1130萬支、970萬支，第五名則為小米，出貨量為850萬支。

Canalys分析師認為，在疫情後放寬，大陸經濟反彈，但這並沒有給智慧手機需求帶來任何顯著的拉抬。市場經歷了連續第五個季度的兩位數下跌。2023年第一季大陸消費品零售總額增長5.8%，但通信產品需求下降。不僅如此，疫情對消費者行為產生了中長期影響，消費者傾向於將收入用於必要的支出，並保持一定的儲蓄，對電子產品的消費表現出理性的態度。

Canalys進一步認為，手機供應商已逐漸調整計畫，以適應大陸市場規模萎縮的「新常態」，並正努力推出有吸引力的產品，而與通路合作夥伴共同控制庫存已成為重中之重。與此同時，除了OPPO Find X6和榮耀Magic5 Pro等高端產品升級外，市場的萎縮也催化了入門級和中端市場的激烈競爭，如紅米K60、一加Ace 2V、realme GT Neo5等新產品。此外，智慧型手機業者在調整對2023年預期的同時，已經將注意力轉向2024年的成長計畫，透過尋求硬體技術的進一步突破，並在生態系統和人工智慧演算法能力上設法端出更多應用。