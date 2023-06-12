聯發國際總經理賴柏宇表示，「歇腳亭」在美國共有156家門市，受當地通膨影響消費及缺工等大環境壓力影響，5月營收小幅遜於去年同期，但隨著近期通膨和物價壓力趨緩，加上公司經營團隊因應策略奏效，5月營收已較4月顯著反彈。

展望後市，隨著暑假旺季即將到來，賴柏宇預期「歇腳亭」門市業績可望持續成長，而美國下半年預計新展逾20家門市、全年目標逾40家，香港本月將新展4家店，下半年將逐步穩健展店，隨著香港及美國市場大規模展店，可望增添成長動能、提升營運表現。

賴柏宇指出，聯發國際持續增進總部管理能力，除了強化行銷和教育訓練等資源，也同步實行三角貿易戰略，將重新整合國際採購供應鏈系統資源，以經濟規模優勢控制物料成本，有效支援加盟夥伴，帶動門市營運穩健成長。

聯發國際近期於美國首度推出快閃店，5月底應邀至阿拉巴馬州參加海灘音樂節Hangout Music Fest，為每年約15萬人次參加的當地一大盛事。「歇腳亭」在現場設置快閃店，有台灣味裝飾打卡區及音樂節限定周邊商品販售，成功帶動品牌效益發酵，吸引加盟主洽談合作。