國旅和出國的旅遊品質經常被比較，一名網友分析，比較日本京都和在台灣台南旅遊的花費，認為到日本光是機票錢就不便宜，還要額外租網路、保旅遊平安險、買伴手禮等，相較在國內旅遊的費用較少，問「為什麼一堆人喊出國比較划算？」貼文引起熱議，網友認為國旅的花費得不到同時的品質，寧可多花一點錢出國玩。

原PO昨（11）日於PTT八卦版指出，去日本京都住連鎖飯店東橫inn，每晚的價格跟住台南連鎖飯店劍橋差不多，但劍橋房間較東橫inn大；交通部分，搭飛機到京都，兩人就要花2萬，到台南可選搭高鐵或自駕，兩人來回差不多7千元。

原PO表示，到京都吃一碗庶民拉麵就要台幣200多元，還吃不飽，更不用說出國還要租網路、保旅遊平安險、買伴手禮等一堆額外花費；若在台南吃美食每人最多100至150元，「怎麼算都是國旅便宜，為什麼一堆人喊出國比較划算？大家數學真的沒問題嗎？」

貼文曝光，網友一面倒選出國，認為出國旅遊的品質比國旅好太多，「你要這樣算當然是在國內旅遊比較便宜，但是品質真的不好，我寧願出國」、「出國起碼品質好多了」、「連假國旅天價又擠，還是出國舒服」、「國旅的飯店民宿平均漲3成起跳，一半的花費都在飯店了」、「台南何時可以跟京都比了？」、「台灣旅遊品質真的差日本很多」、「旅遊品質慘敗啊！台灣就是花了錢，得不到該有的品質」。