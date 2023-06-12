中方空軍運-9機群

美、日、法國和加拿大在台灣東邊的太平洋海域舉行了海上聯合演習，而專家11日說，解放軍部署了一款新型偵察機，以監視並收集相關情資。

據中方官媒《環球時報》11日報導，美國海軍第七艦隊（U.S. 7th Fleet）10日說，「尼米茲」號（USS Nimitz，CVN-68）和「雷根」號（USS Ronald Reagan，CVN76）兩支美國海軍航母打擊群，加上日本海上自衛隊直升機航母「出雲」號（JS Izumo，DDH-183），還有加拿大和法國的水面艦上周五在菲律賓海聯演，這4國出動了超過1.2萬部隊，進行海上聯合演習。

而監看這場演習的北京大學旗下智庫「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI）周五說，自從上周四起，兩艘美國航母就在菲律賓海的琉球群島周圍巡航。要求匿名的中國軍事專家說，相關海域位於台灣東部，對台灣有重要的戰略價值，因為解放軍可從那兒包圍全島，阻止外國軍隊干預。反之，要是外國干預勢力成功設法控制相關區域，就能為台灣提供支援。

另一方面，日本防衛省統合幕僚監部證實，就在4國上周四聯合演習時，在西太平洋上空發現了1架解放軍運-9偵察機，而它和先前所見的型號不同，也是首度經證實。據《歐亞時報》（The EurAsian Times）報導，這款新型偵察機是運-9DZ電戰機。 日本航空自衛隊8日出動戰機，在太平洋上空攔截，並首度拍到它的身影。而日本防衛省提供的航圖顯示，這架偵察機約出現在八重山群島南方約225公里。

運-9DZ是解放軍現役最先進的電子情報偵察機之一，為運-9運輸機的升級版，專為執行監視和偵察任務而設計。它除了能定位和辨識外國陸軍、海軍和機載雷達訊號外，還能為作戰人員提供戰略分析，甚至向敵軍進行通訊干擾。

此外，運-9DZ配備了最先進的感測器和通信系統，能執行圖像情報、信號情報和電子監視等任務。而機身中段有通訊衛星（SATCOM）天線，機身後部兩側有兩個大型矩形電戰與電子情報偵搜（ESM/ELINT）天線，至於垂直尾翼頂部則有橢圓形碟形ESM天線。

據台灣國防部上周五說，發現37架中方軍機和5艘軍艦上周四出現在台灣周邊。其中有26架殲-11和殲-16戰機、4架轟-6轟炸機、2架運油-20空中加油機、兩架運-9通信對抗機和1架無偵-7無人偵察機飛到台灣東南方，並有兩架空警-500預警機支援。

分析家說，從它們的航線和位置看來，解放軍偵查機很可能追蹤、監視並收集了4國聯合演戲的情資，而解放軍轟炸機可能進行了模擬目標攻擊演習。