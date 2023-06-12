交通部觀光局主辦的全台「觀光亮點獎票選活動」開跑，高雄精心挑選3處知名景點參賽。（高市府觀光局提供／洪浩軒高雄傳真）

交通部觀光局主辦的全台「觀光亮點獎票選活動」開跑，高雄精心挑選3處知名景點參賽。（高市府觀光局提供／洪浩軒高雄傳真）

交通部觀光局主辦的全台「觀光亮點獎票選活動」開跑，高雄精心挑選3處知名景點參賽，分別是「生態類景點暨設施組」的壽山動物園、「文化類景點暨設施組」的蓮池潭龍虎塔及「樂活類景點暨設施組」的高雄燈塔。高市府觀光局邀請民眾踴躍為高雄景點投票，並歡迎大家實際到高雄賞景點、享美食。

觀光局長高閔琳表示，此次推出的3個景點都是高雄的人氣打卡點，蓮池潭龍虎塔於今年初登上匈牙利最大旅遊雜誌「Világjáró（世界旅行家）」封面；完成「新動物園運動」改造、於去年底開園的壽山動物園目前已累積超過60萬人次；而旗津燈塔不分晝夜的美麗海景，更是外國旅客特別鍾愛的高雄景點。

此外，今年3月銘傳大學針對六都市長施政百日網路好感度調查及5月《遠見》縣市長施政滿意度調查，高雄市觀光滿意度在2項調查項目均為六都第一名，榮獲各界專家及旅客對高雄觀光高度肯定，高雄不僅值得大家投票支持，更適合各地旅客造訪暢遊。

觀光局指出，建議民眾安排老少咸宜的壽山動物園之旅後，順遊壽山情人LOVE觀景台俯瞰高雄之美，再前往駁二藝術特區及大港橋。而鹽埕區有許多必吃美食，包括必比登推介的北港蔡三代筒仔米糕、鴨肉珍、鄭家切仔麵，還有大溝頂虱目魚米粉湯、李家圓仔冰，以及位於新樂街的奶茶一條街的雙妃奶茶、樺達奶茶等。入夜後，推薦到入選全台10大夜景的高雄流行音樂中心，沿著愛河漫步欣賞高雄夜景。

而高雄蓮池潭龍虎塔目前適逢蓮花生長季節，盛開的蓮花吸引許多遊客拍照賞景，鄰近的左營鳳山縣舊城「見城之道」、知名眷村景點「再見捌捌陸—台灣眷村文化園區」也千萬別錯過，民眾可造訪米其林指南推薦美食，如「弄盞欣悅」、「海光俱樂部中餐廳」、「古家海鮮」、「正宗鴨肉飯」、「弘記肉燥飯舖」等。

傍晚時分搭乘渡輪前往位於旗津的高雄燈塔，隨著夜幕降臨，可欣賞美麗燈塔添上閃耀光芒與美麗夜妝，旗津星空隧道、旗津藍眼淚也是越夜越美麗。在地美食首推炭烤小卷、番茄切盤及斗六冰城的手工冰淇淋，另外三和製餅舖的古早味海綿蛋糕，和正家興蛋糕店的波士頓派，也是遊客最愛的伴手禮。