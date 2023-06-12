經國學院師生12日，共同探視基隆市弱勢家庭，並致贈旺福紅包及生活物資。（張志康攝）

經國學院師生12日，共同探視基隆市弱勢家庭，並致贈旺福紅包及生活物資。（張志康攝）

經國學院師生12日，共同探視基隆市弱勢家庭，並致贈旺福紅包及生活物資。（張志康攝）

在社會的各個角落，本就有許弱勢族群，在歷經了3年的疫情後，這些弱勢家庭的生活更加辛苦。蔡衍明愛心基金會12日與經國管理學院全作，在基隆市送暖，致贈生活物資及旺福紅包5000元給116戶弱勢家庭，希望讓弱勢家庭能夠一解燃眉之急。

經國管理學院在校長翁進坪帶領下，師生12日共同拜訪3戶弱勢家庭，第一戶是今年73歲的張姓老翁，經國學院的袁同學說，張翁沒有妻子、兒女，一個人租住獨居，平日僅靠補助金維生。走進張翁住處，發現他家徒四壁，每月還要支付3千元的房租，因此希望能夠幫張翁一把。文化里里長李麗真也表示，獨居老人的情形很多，更需要社會各界的奧援及協助。

接著一行人走訪75歲的陳姓老翁，陳翁雖然住在祖屋，但房子的名字是弟弟的，再加上磚木造的屋子年久失修，四處漏水，一開門就滿屋霉味。經國學院的同學表示，陳翁原本是板模工，靠打零工維生，但現今年事已高，無力工作，只靠著勞退金糊口。

經國管理學院師生接著拜訪外木山的黃先生，黃先生83歲的母親表示，家裡有5個人，全家都沒有收入來源，黃先生幾年前洗腎時發現罹癌，日前又不慎跌倒行動不便，目前領有身心障礙手冊，但日子過得非常辛苦。

經國學院的同學們，雖然在弱勢家庭面前展現開朗的笑容，還說著下周要包粽子來送他們。但私下談到時心情都很沉重，希望能夠多幫他們一點。翁進坪說，希望藉由這樣的活動，培養學生們的愛心，幫助社會上的弱勢族群。

2009年開始，蔡衍明愛心基金會會開始舉辦三節送愛下鄉致贈慰問金的公益活動，迄今已經15年，自2015年起更擴大與全國各大專院校合作，以各大專院校青年學子為主軸，展開送愛下鄉的活動。今年端午節在全台與27所大專院校合作，共同拜訪弱勢家庭，今年總共致贈2234戶慰問金。

繼今年農曆春節後，基金會再度與經過學院合作，在端午節前，將發放生活物資及旺福紅包給全基隆116戶弱勢家庭。