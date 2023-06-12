心、肺臟都是人體重要器官，除了心臟功能異常，肺動脈高壓這一疾病近幾年來受到關注，近3年來死亡率達4成。醫師表示，統計發現，肺動脈高壓從產生到確診約需4年，導致期間心肺功能受到嚴重傷害，因此民眾要留意自身的心肺功能，若發現有喘、咳、血、腫、暈這5大症狀，要儘速就醫診斷治療。

博仁醫院副院長康志森在《健康2.0》表示，肺動脈高壓是一個罕見、但致死率極高的疾病，主因是肺動脈的血管增厚，使得該處成為瓶頸，從右心室打出的血液難以經過肺動脈、再到肺臟，使得肺臟無法進行氣體交換。

他說明，由於肺動脈壓力過高，心臟必須更努力地工作、以將血液送出，當肺動脈壓力越來越高，心臟負荷越來越重，最後造成右心室肥大，甚至死亡。至於肺動脈的管壁增厚原因，目前推測有2原因，一為神經荷爾蒙的活化，一為內皮組織變厚，導致管壁增厚。

他表示，肺動脈高壓會害心臟無法將血液運往肺部，導致肺部無法進行氣體交換，因而產生5大症狀：喘、咳、血、腫、暈。「喘」是原本爬2層樓梯會喘，如今惡化為爬1樓就喘。「咳」為乾咳，用力咳嗽時甚至會咳出血絲。

「血」為咳到血管破裂而吐血。「腫」為腿、腳與脖子的靜脈出現水腫。「暈」則為肺動脈壓力升高，加上心輸出量不佳、血液無法打出至肺臟，讓人暈倒。

至於要如何發現罹患肺動脈高壓，康志森表示，由於肺動脈是否高壓，無法用血壓計量測，目前只能透過心導管量測，或用心臟超音波來間接推算，因此，民眾若要確認心肺功能是否正常、有無肺動脈高壓，可採用6分鐘行走測試。

所謂6分鐘行走測試，他表示，根據美國心臟學會統計，正常人要能在6分鐘內步行440公尺，若無法，要小心是心肺功能出現異常，此時要就醫檢查，早期發現有利治療與預後。