知名導演彭啟原近期發文揭露，30年前帶一名女實習生到部落拍攝節目時，知名歌手試圖性侵的惡行，原以為該女實習生沒事，怎料，近日彭啟原才得知真相，怒轟「三十年了還是躲不掉」，雖該歌手已離世，但彭啟原還是公開他的身分，而那位歌手就是曾入圍金曲特別貢獻獎的邱晨。

導演彭啟原近日在臉書上發文表示，自己三十年前帶著女實習到部落拍攝時，有一名歌手想趁女實習生喝醉時動手，但之後兩人摔到深崖後，原以為沒事，沒想到對方並沒有幸運躲過，而當事人也在彭啟原發文沒多久後，便透過臉書還原過程，她透露，兩人摔落垃圾堆正在慶幸沒事時，對方竟突然將她拉過去壓在身下，而對方也不管她如何大叫，完全沒有停止的打算。

如今彭啟原得知對方遭男歌手強暴後，氣得直接公開對方身分怒轟「色魔」，雖這名男歌手已離世，但彭啟原直言「身為第一個掀開鍋蓋的人，我更鼓勵邱晨夫人及其他家人一起來面對，我真心期待經過這段的風風雨雨，一歸於平靜，畢竟客家不是本『色』」。

事實上，當事人表示，之所以決定將當年的真相公開，是因感受到師父彭啟原的關心與支持，同時也是為了自己而坦誠「我不要再讓自己成為包庇者或是共犯，我也希望說出來以後，能夠更坦誠的面對自己、面對內心的恐懼」更直言「這個人曾經在30年前的某個夜晚，強暴了我。即使其人已逝，但他做過的事情不會消失」。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。