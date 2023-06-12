國立東華大學學生有感光華村獨特的歷史背景，經走訪村裡的特色地景，以繪本方式記錄當地開發歷程，替該村保留寶貴文史資料。（東華大學提供／羅亦晽花蓮傳真）

國立東華大學學生有感光華村獨特的歷史背景，經走訪村裡的特色地景，以繪本方式記錄當地開發歷程，替該村保留寶貴文史資料。（東華大學提供／羅亦晽花蓮傳真）

國立東華大學學生有感光華村獨特的歷史背景，經多次參訪村子，以繪本方式記錄當地開發歷程，替該村保留寶貴文史資料。（東華大學提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣吉安鄉光華村過去曾是一片不適合種植作物的河川砂石地，經榮民們徒手改良，將貧瘠土地變成可耕種的良田後，成為現今居住2000多人的大村莊。國立東華大學學生有感光華村獨特的歷史背景，以繪本方式記錄當地開發史，除替村子保留寶貴文史資料，更讓榮民過去開墾流下的汗水持續滋養土地。

光華村面積約850公頃，是吉安鄉占地最廣的村，村內除有光華工業區、紙漿廠，還有新天堂樂園、台開心農場等知名景點，每逢假日總是吸引許多遊客前往拍照打卡。

不過光華村緊鄰木瓜溪，在未開發前是一大片無土壤的河川砂石地，1963年隨國民政府來台的退除役官兵們，響應政府從事農墾開荒政策，經多年徒手開墾，將土地變成可耕種的良田，而當時政府為安置戰後移居東部的外省族群，則在當地設立多個農場及光華新村。

已故人類學家胡台麗曾以紀錄片《石頭夢》紀錄榮民當年開發光華村的歷史，去年11月底則被整理成《站在石頭上的人：花蓮光華村的記憶與哀愁》一書，將這段故事化成文字流傳於世。

東華大學社會學系6名學生，有感光華村的開墾歷史，決定以繪本製作方式，替村子留下寶貴文史資料學期初在當地協會導覽下，認識村內的重要地景與文史故事，接著再利用課餘時間訪查，與村民聊天了解他們與村子的故事。

6名學生經多次參訪，發現光華村民組成多元，除漢人、退伍老兵外，還有原住民，其獨特歷史背景造就獨特的人文歷史景觀，希望透過繪本製作呈現光華村獨有的樣貌；繪本完成後大獲在地居民肯定，直呼是認識光華村的一大管道。

花蓮縣吉安鄉光華村