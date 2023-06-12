周遊、李朝永今（12日）出席中視舉辦「群星慶端陽-演藝人員基金會端午聯歡餐會」，談到近期的「性騷擾」議題，周遊坦言剛出道、20多歲時曾多次被導演、燈光師等工作人員騷擾。她透露，有次工作人員特別跟她說「導演在飯店要跟妳討論劇本」，當下就聽懂意思的她，特地換上難穿脫的旗袍。

周遊說，當時在飯店裡，導演故意叫飯店服務生反鎖門窗，「我就跟他在房間跑來跑去，最後他自己太喘跑不動了。我罵他說『你女兒也是演員，被這樣對待你會怎麼辦，後來他也作罷了」。她透露該導演為台語劇導演，女兒曾為演員，兒子目前也是導演。

周遊、李朝永鶼鰈情深。（鄧博仁攝）

周遊、李朝永鶼鰈情深。（鄧博仁攝）

周遊、李朝永鶼鰈情深。（鄧博仁攝）

周遊、李朝永鶼鰈情深。（鄧博仁攝）

另外，她也曾在拍攝現場被燈光師騷擾，她說當時在廁所門口遇到對方，結果對方直接將她拉到陰暗處，「他對我拉拉扯扯，我也不敢叫，因為怕影響拍攝，我說我要叫了他才放過我」，她說事發後每次看到燈光師都很不舒服。

身為「戲劇之母」的她，感嘆因為是新人、小角色所以才會被欺負，「所以開出道的新人最會被欺負，像我當時20來歲，不知道跟誰反應，也沒有人可以投訴，只能自己回家。」