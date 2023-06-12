經濟部王美花部長表示，臺灣是全球資通訊產業重要的供應鏈夥伴，需接軌國際標準，以掌握國際商機。臺灣除了擁有半導體及資通訊領先優勢外，長期與國際大廠合作，也累積了國際大廠對我們的信任，擁有制度規劃完善的良好投資環境，適合國際大廠來臺佈局未來6G、衛星通訊產業。本次3GPP在臺進行通訊標準研商會議，有利於臺廠掌握下世代通訊標準制訂方向，提前佈局國際合作商機，對未來接軌國際供應鏈有正面助益。

本次大會期間，3GPP召開行動通訊技術標準第19版(Rel-19)的全球第一場工作坊，預期將是國際指標科技企業角力技術標準導向的重頭戲，讓國內ICT業者同步國際技術佈局、及早掌握國際標準專利及供應鏈合作。

藉由此次3GPP來臺灣進行通訊標準研商會議，可展現臺灣產業在行動通訊領域發展成效，並與各國大廠進一步互動交流，有助於鏈結臺灣與國際通訊產業之合作。臺灣位居全球科技供應鏈關鍵地位，亦是全世界信賴的國際合作夥伴，發揮彼此優勢共同提升通訊產品與解決方案完備度，建構未來6G發展基礎並邁向國際市場。