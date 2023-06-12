交通部台鐵局將在明年元旦轉型為台鐵公司，部長王國材上周透露勞工董事人選為台鐵企業工會秘書吳長智、文宣組組長林佑哲及高雄分會理事長霍善屏，但名單引發內部反彈，指吳有強暴猥褻前科，林也曾架設搶票網站涉嫌妨害電腦使用罪遭懲處，讓台鐵公司未掛牌先重創形象，要求撤換。

交通部已將董事名單提報行政院，其中3名勞工董事由台鐵企業工會推派，而台灣鐵路產業工會則批評，3名董事有2名曾出現重大違失紀錄遭懲處，甚至被法院判決的強暴犯，名單出爐後已有員工開始質疑，未經民主選舉推派勞工董事是否適格，能否履行勞工董事相關職務？其違失紀錄及前科，是否再次重創工會及台鐵形象？

台鐵產工聲明，強暴猥褻員工、私架網站圖利，勞工董事攸關員工權益，不能就這樣算了！產工指出，吳長智2007年曾因強暴猥褻員工遭法院判刑，林佑哲2006年因私架網站搶票涉法遭台鐵記大過。

台鐵產工強調，勞工董事職責是參與公司治理，為全體員工發聲，當中除涉及營利開發土地利用，更不乏公司職場性平、性騷防治策略討論，因此要求未有重大違失、判刑前科只是出任董事人選之基本，但台鐵企工卻連基本都無法守住，如何在公司化後守住員工權益？守住台鐵資產不被資方任意買賣使用？產工要求應撤換勞工董事吳長智、林佑哲。

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