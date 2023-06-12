ETF市場持續熱絡，凡是配息相關新聞，例如元大高股息(0056)從年配改季配、國泰永續高股息(00878)該與哪檔組成月月配等等，絕對吸引投資人眼球。近期則是復華富時不動產(00712)話題很熱，6月配息金額一公告，許多存股族很嗨，就連包租公、包租婆也想搶進，改當股市房東，因為00172年化配息率逾11%，股價卻不到10元，無需百萬、千萬資金，就能當房東、收高租！00172將於6月20日除息，6月19日前持有或買進者，即可於7月14日領取此次配息大紅包，轉身成為股市房東。

6月32檔股債ETF配息金額出爐，其中以復華富時不動產(00712)、群益台灣精選高息(00919)熱度最高，兩檔年化配息率均逾11%，分居6月ETF配息率冠亞軍。不過，00919今年是上市以來首次季配息，後續能否持續高配息仍有待觀察。觀察其歷年配息紀錄，00712過去五年平均實際配息率達7.60%，今年第一季更高達10.95%。

(表/復華投信提供)

也因穩定的高配息，讓00712擁有不少存股基本盤，證交所ETF定期定額交易戶數統計，今年1~4月，00712均位居前20大。尤其6月配息公告後，00712更是人氣直升，玩股網資料顯示，原型ETF成交量排行榜， 00712近5日成交均量35,000多張，排行第二名，僅次00878，超車0056、00713等人氣ETF，顯示00712交投十分熱絡。

資料來源：玩股網，資料日期：2023/06/09

由於台灣房價居高不下，加上房貸利率攀升，當房東越來越不划算，扣除房貸利率、修繕費、管理費、稅賦等隱含成本，包租代管業者根據內政部實價統計，租金收益率約2%~3%，恐不如同樣是投資不動產的REITs。

目前台灣有3檔REITs ETF，00712是屬於抵押權型，群益道瓊美國地產(00714)、富邦入息REITs+(00908)則是權益型。其中，以00712規模最大、受益人數最多、最便宜，配息率也最高，這也是00712吸引包租公、包租婆的原因，都是投資不動產，不用百萬、千萬資金，就能有5%以上的年化配息，而且流動性高，交易熱絡，不用擔心房子賣不掉。

(表/復華投信提供)

由於美國聯準會升息循環近尾聲，預期今年第2季有機會結束升息，最快第4季可能開始降息，升息結束前後，有利與銀行業務相近的抵押權型REITs股價表現。根據過去升息經驗，美國公債殖利率會領先升息循環終點3至6個月，提前見頂，之後債券殖利率與利率波動度會明顯下降，升息循環終點前3個月左右，會是很好的中長線進場點。以下表來看，升息循環終點前3個月，起算6個月，富時美國抵押權型REITs指數總報酬，平均可達12%。因此，現階段是布局REITs的良機，可以藉由ETF參與海外不動產投資。

資料來源：利率波動度指數採用MOVE Index美國公債利率波動度指數 ; 抵押權型REITs績效計算使用富時美國抵押權型REITs總報酬指數。資料日期：2012/09/29 - 2022/10/31

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