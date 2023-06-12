今（12）日中午12時許國道3號北上中和交流道匝道出口，1輛水泥預拌車不明原因翻覆邊坡，車頭嚴重變形，導致該車女性駕駛受困，新北市消防局獲報派員到場救援，見駕駛意識昏迷，救難人員經破壞車體，於下午1時55分將受困駕駛救出，但已無生命跡象，隨後緊急送往雙和醫院急救。
警方表示，27歲駕駛王姓女子駕駛混泥土預拌車行駛中和交流道北向出口時，不明原因自撞外側護欄衝出路肩翻覆。警方獲報立即派遣巡邏車前往處理，事故暫時封閉外側車道及路肩，駕駛人酒駕情形尚待釐清，事故發生原因已在進行調查。
今（12）日中午12時許國道3號北上中和交流道匝道出口，1輛水泥預拌車不明原因翻覆邊坡，車頭嚴重變形，導致該車女性駕駛受困，新北市消防局獲報派員到場救援，見駕駛意識昏迷，救難人員經破壞車體，於下午1時55分將受困駕駛救出，但已無生命跡象，隨後緊急送往雙和醫院急救。
警方表示，27歲駕駛王姓女子駕駛混泥土預拌車行駛中和交流道北向出口時，不明原因自撞外側護欄衝出路肩翻覆。警方獲報立即派遣巡邏車前往處理，事故暫時封閉外側車道及路肩，駕駛人酒駕情形尚待釐清，事故發生原因已在進行調查。
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