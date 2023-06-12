國三北上中和交流道匝道出口今（12）下午1時許，發生水泥預拌車翻覆邊坡，車頭嚴重變形，車上1名20多歲女子原本受困其中，在1點55分被救出時已無生命跡象。（警方提供）

國三北上中和交流道匝道出口今（12）下午1時許，發生水泥預拌車翻覆邊坡，車頭嚴重變形，車上1名20多歲女子原本受困其中，在1點55分被救出時已無生命跡象。（警方提供）

今（12）日中午12時許國道3號北上中和交流道匝道出口，1輛水泥預拌車不明原因翻覆邊坡，車頭嚴重變形，導致該車女性駕駛受困，新北市消防局獲報派員到場救援，見駕駛意識昏迷，救難人員經破壞車體，於下午1時55分將受困駕駛救出，但已無生命跡象，隨後緊急送往雙和醫院急救。

警方表示，27歲駕駛王姓女子駕駛混泥土預拌車行駛中和交流道北向出口時，不明原因自撞外側護欄衝出路肩翻覆。警方獲報立即派遣巡邏車前往處理，事故暫時封閉外側車道及路肩，駕駛人酒駕情形尚待釐清，事故發生原因已在進行調查。