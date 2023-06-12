農林去年茶葉產銷業務，茶葉商品整體銷售約2.51億元；包括自營觀光茶廠的茶葉銷售、原料茶市場銷售各大飲料廠及泡沫紅茶連鎖體系、以及包裝茶市場鋪貨於便利商店超級市場及機場免稅商店等，加上代工市場結合知名品牌代工發展新品、以及開發新客戶已超過百家，挹注本業營收。其中茶葉銷售營業毛利率可達34.24％。

而在休閒觀光產業部分，南投魚池日月老茶廠有機農業園區，去年業績6,628萬元；熊空休閒農場農林自有門市外，在多家有機商店帶動下，單日來客數多千人，目前更擴大整理8公頃範圍的園區，且自2023年1月1日起委由禾煦國際經營，全年業績達成1,075萬元，今年有望翻倍增。

而包括大溪老茶廠、南投鹿篙咖啡莊園今年將進一步擴大為休閒農場，有助業績提升，其中大溪去年營業額已達3,195萬元，而鹿篙則達3,314萬元，均屬於成長且獲利的觀光農場。

至於土地資產全台總面積合計約3,720公頃。現階段已完成的大型開發案共三處，分別為「三義工商綜合區案（約25.088公頃）」、「銅科北側住宅區案（約29.468419公頃）」及「銅鑼九湖段土地工商綜合區（約15.728316公頃）」等，未來開發完成後將可提供300戶高級住宅，以及購物中心、會展設施與旅館大樓等用途的大型商業基地可供發展使用。