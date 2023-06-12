前外交官劉仕傑自2020年5月進入時代力量，該年9月入黨，曾代表時代力量參選台北市士林北投區議員，近期被爆涉嫌性騷，時代力量紀律委員會今召開會議，針對前黨員劉仕傑入黨前曾涉嫌性騷擾一案進行相關調查。時代力量發言人廖子齊轉述裁決結果，指出劉仕傑未親自出面說明，僅發出避重就輕的道歉聲明，嚴重違反黨內性平價值，將永不錄用。

廖子齊說，劉仕傑在6月12日紀律委員會召開調查程序前即已喪失黨籍，紀律委員依據黨內相關規章，無法受理。但性騷事件發生至今劉仍未親自出面說明相關爭議，僅於臉書發出避重就輕的道歉聲明。依據當事人貼文陳述，及劉仕傑既有的公開發言，時代力量認為，上述行徑已嚴重違反本黨性平價值，將永不錄用。

廖子齊強調，為提升黨內同仁對於性平及霸凌相關認知，時代力量已安排職場霸凌防治、性騷擾防治及性平事件處理課程，持續落實推動職場友善安全環境。廖也重申，面對性平爭議，黨內決不寬貸容忍。