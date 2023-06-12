桃園市副市長王明鉅主持大規模停水應變中心。(蔡依珍攝)

桃園市副市長王明鉅主持大規模停水應變中心。(蔡依珍攝)

北桃園和新北3區12日停水，最長達43小時，桃市府一早7點開設應變中心，將持續到14日4點，台水公司指出，桃園、八德預計17時全面復水、蘆竹和龜山預計14日3時，停水前已蓄升林口及龜山三站加壓站等兩座5萬噸配水池至高水位，13日凌晨1點先送水，力拚減少高地地區停水時間。

為配合桃市府捷工局進行「捷運綠線G06通風豎井工程」，台水公司12日上午8時起一併辦理「桃園區介壽路管線臨遷工程」、「大湳廠高低壓電氣設備檢驗」及「龜山區汰換管線工程」等3項工程，期間將進行停水作業。

桃園市副市長王明鉅指出，桃市府12日上午7時起開設大規模停水應變中心掌握各項狀況，台水公司、經發局及捷工局等單位皆會確實掌握進度，本次停水時間較長、影響戶數較多，市府已做好各項準備工作，確保工程、復水作業如期完成。

經發局表示，6月12日至14日停水受影響區域包括龜山區、蘆竹區、桃園區、八德等區共約16.7萬戶，及新北市林口區、泰山區、五股區等，停水時間最長達43小時。台水公司已於龜山、蘆竹等停水時間較長的行政區，設置34處飲用水供水站，以利民眾就近取水；各里若有緊急用水需求，消防局也將啟動機動非飲用水之供水作業。

為因應民眾反映復水問題，經發局表示，包括研考會1999專線、台水二區處1910客服專線等，都於停水期間提供24小時諮詢服務；市府也與台水公司建立通報群組，並建立線上追蹤地圖，當接獲民眾反映未復水情形，可立即通報，在最短時間內解決民眾用水問題。

台水公司表示，桃園、八德地區將於6月12日13時起開始進行復水，17時全面復水；蘆竹地區預計於6月14日3時全面完成復水；林口地區將在6月13日1時起啟動復水作業；龜山地區將在6月13日3時起啟動復水作業，預計6月14日3時全面復水。

台水公司於停水前已蓄升林口及龜山三站加壓站等兩座5萬噸配水池至高水位，因此林口區將提前於6月13日清晨1時先送水；另龜山區龜山三站供水轄區，也將於6月13日7時先進行送水，並提前提早啟動復水、送水作業，以減少高地地區停水時間。

台水公司提到，為進行補水作業，台水公司已設置5處水車載水點，並出動13輛水車（含3輛機動水車），也在桃園、新北設置共67處臨時供水站並完成補水，其中55處供水站設置「水位即時回傳系統」，若發現各供水站有水位未達50％情形，台水將立即啟動補水作業。