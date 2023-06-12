柯文哲今日拜會對象除議長蔣根煌外，還有無黨黨團。（呂健豪攝）

柯文哲到無黨黨團辦公室進行會談。（呂健豪攝）

赴新北市議會見議長！蔣根煌低調快閃離場 柯文哲曝真相這樣說

民眾黨主席柯文哲備戰2024，他今日中午先赴新北市議會拜會議長蔣根煌以及無黨黨團，下午再前往三重參拜，並與先嗇宮董事長、前國民黨祕書長李乾龍交流，不僅蔣、李在藍營有重要地位，無黨黨團在議會中向來也被視為藍營友軍，因此柯文哲今日2個行程展現出濃厚的拔樁意圖，不過他本人則否認，並反問：「難道侯市長就不能來新竹嗎？」

柯文哲今天中午12時許抵達新北市議會，先與議長蔣根煌握手致意後，2人就一同前往無黨黨團辦公室進行約40分鐘的閉門會談，至於與蔣根煌談了什麼，柯說時間很短，他們來議會拜訪，議長是禮貌上出來接待一下，接著因為蔣根煌要趕去雲林，而且高鐵票都買了，所以後來就先離開了。

對於今天先找蔣根煌，後找李乾龍，2人都是藍營當中挺侯的重要人士，而且行程都在新北市，所以被解讀為是要拉攏他們，拔樁的意圖濃厚，柯文哲回應，這樣講很奇怪，還反問「難道侯市長不能去新竹嗎？」強調這樣的說法「沒有道理」。

柯文哲說，議會拜訪就是議會拜訪，至於去先嗇宮就是去拜拜，本來就沒有預期要談什麼，宮廟每個人都可以去，難道負責一個廟宇會說誰不可以來？他也說全台灣每天不是都沒有其他的事，要應付的問題還很多，不是只有選舉這件事情而已。

至於今天的拜會行程是否擔心被突襲式的詢問藍白合的議題？柯文哲表示，這些人都是政治上的大佬，都是很成熟的人，所以不會這樣做，媒體追問所以成熟的人會怎麼做？柯文哲認為，應該會事先溝通，不會這樣談，「這些都政壇大老會有身段」。

至於媒體詢問蔣根煌是否與柯文哲會面，蔣低調不做回應，媒體詢問柯文哲是否是因為過於敏感，以致蔣刻意保持低調，柯文哲則是替蔣根煌緩頰，他說人家當然要低調，這很正常，還說不要為難別人，「該做的就做」。