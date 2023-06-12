半導體產業是台灣的「護國神山」產業，但現在卻面臨人才不足問題。教育部國教署邀請已於高中職開設半導體相關課程教師們，協力開發高中職適用的相關半導體課程模組，以期提升高中生對選擇就讀大學STEM（科學、技術工程及數學）領域相關科系的興趣。

教育部研發「高中半導體課程」。（教育部提供／林志成台北傳真）

教育部國教署表示，目前已開發完成「高中半導體」課程相關架構，包含6個主題，分別是：電的科學、半導體原理、半導體製程、半導體在生活中的應用、電路設計與半導體產業的社會面向議題。

每個主題都包含數個次主題，而次主題的課程內容都具有初、中、高階不同的彈性化模組設計，且提供相對應的實作課程，例如在半導體製程的主題，學生可透過製作FINFET與GAAFET的3D模型，認識最新的電晶體設計發展。

在半導體產業的社會面向議題方面，學生可透過半導體產業的數據資料分析，瞭解為何半導體產業能讓臺灣有矽盾的保護，進而認識何謂地緣政治及其影響。

教育部國教署指出，高中職半導體課程採採彈性化模組設計，目的是希望給予現場教師依據學校與學生的特性，可依照教學時間的考量，選用不同的內容進行授課或學習。換言之，此半導體課程可提供給普高與技高教學使用，也可給數理工或社會人文學生自學使用。

教育部國教署指出，本課程預計於112學年度於高中教育階段開始試辦，課程的開設與使用方式可以是多元選修、彈性學習的微課程，甚至是學生的自主學習。