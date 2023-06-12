桃園市衛生局創全國之先，推動「一企業一食安志工」計畫，培訓員工擔任自家飲食安全守門員，圖為衛生輔導。(衛生局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市衛生局創全國之先，推動「一企業一食安志工」計畫，培訓員工擔任自家飲食安全守門員，圖為教育訓練。(衛生局提供／蔡依珍桃園傳真)

依據食藥署統計，辦公場所為食品中毒案件第4名，而桃園市為全台第一大工業科技大城，有276家大型企業員工300人以上，公司多集中辦伙食，桃園市衛生局創全國之先，推動「一企業一食安志工」計畫，培訓員工擔任自家飲食安全守門員，維護員工餐食安全。

防辦公室食物中毒 桃推1企業1食安志工

衛生局指出，桃園市為全臺第一工業科技大城，依據經濟部統計處2010年工廠校正及營運調查報告分析，桃園市大型企業員工300人以上（電子業、資訊業、紡織業等）有276家，員工數超過25萬人，員工飲食多以集中方式辦理供應伙食，各縣市政府對企業內員工飲食安全鮮少涉略，然而依據食藥署2021年「食品中毒發生與防治年報」統計，辦公場所為發生食品中毒案件第4名，發生件數高達19件患者數323人。

桃園衛生局為提升企業員工食品安全，去年起主動走進企業，展開3年推動「百人企業員工食品安全」計畫，優先實地輔導供餐量較高的50家企業供膳業者場所，等同把關60家企業食品安全，受惠員工超過9萬人，輔導內容包含環境衛生及食材溯源資料管理，也涉及企業與供膳業者合約簽訂食安責任歸屬，傳授企業食安觀念，成效獲得食安專家學者、企業與員工多方肯定，接受輔導企業也認為輔導過程可提升餐飲衛生知能，強化要求供膳業者遵循食品安全規範，保障自家員工餐食安全，衛生局預計輔導150家以上企業，受惠員工超過20萬名。

衛生局今年再創全國之先，執行「一企業一食安志工」專案計畫，推出企業食安志工，擔任自家員工飲食安全守門員，衛生局將安排一系列培訓計畫，實地觀摩供膳環境衛生，讓企業志工體驗食安管理過程重要性，5月已辦理2場「食品安全衛生知能教育訓練」，超過200名企業伙食管理人與供膳承包商踴躍參與，後續安排企業食安志工培訓課程。

衛生局強調，今年也將擴大納入桃園市幼兒園企業場所，希望主動開啟公部門與企業友善連結窗口，提升企業關懷員工，保障員工用餐食品安全，另也再次提醒食品業者應落實自主管理，並符合食品安全衛生管理法相關規定，共同為國人食品安全努力。