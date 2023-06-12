瑞銀集團執行長Sergio Ermotti和董事長Colm Kelleher，兩人在評論這筆收購交易時說：「這是新篇章的開始」。

新的瑞銀集團將管理總共5兆美元的資產，成為全球最大的財富管理公司，並能在關鍵市場處於領先地位。如果沒有該收購交易，瑞銀需要數年時間才能成長到這樣的規模。

而該合併也終結了瑞士信貸長達167年的歷史；該行近年來醜聞不斷，虧損嚴重，不堪負荷。

兩家銀行在全球總共雇有12萬名員工，但是瑞銀已經表示，將進行裁員，以獲取綜效的好處和降低成本。