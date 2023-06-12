近期美國財政部以涉伊朗導彈和軍事專案為由，宣佈制裁部分中國大陸實體和個人。對此，大陸商務部12日發布回應表示，美方以所謂涉伊為由，將部分中國大陸企業和個人列入「特別指定國民清單」實施制裁，中方對此表示反對。

大陸商務部表示，美方做法缺乏事實依據，缺少正當程式，損害中國大陸企業和個人的合法權益。美方應停止對中國大陸企業和個人的無理打壓。中方將採取必要措施，堅決維護中國大陸企業和個人的合法權益。