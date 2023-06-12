國民黨總統候選人侯友宜今天出席活動時提到：「如果我沒贏，誰來守護中華民國」。對此，賴清德競選辦公室回擊，「國民黨又來了！」台灣歷經過政黨輪替，「中華民國」依然存在。賴清德多次強調，「台灣是一個主權獨立國家，名字叫中華民國」，並且堅持中華民國和中華人民共和國主權互不隸屬，這才是務實的守護主權。

賴清德競選辦公室發言人陳世凱表示，綜觀歷次選舉，從縣市首長再到總統大選，國民黨總是愛喊，只要民進黨的候選人當選，「中華民國」就會滅亡，「國民黨好像不詛咒中華民國，就不會選舉一樣」。

他說，台灣歷經過政黨輪替，這也非首次民進黨執政，我們都看見了「中華民國」依然存在，而且在蔡英文總統的帶領，以及全體國人的團結打拚，我們一起讓世界看見台灣，並讓國際肯定台灣的民主自由和經濟發展，認同台灣是世界不可或缺的一員。

陳世凱指出，賴清德也多次強調，「台灣是一個主權獨立國家，名字叫中華民國」，並且堅持中華民國和中華人民共和國主權互不隸屬，「這才是務實的守護主權」。反觀侯友宜，嘴上說著「反對一國兩制」，卻對「一個中國原則的九二共識」閉口不談，也不回應社會的質疑，這才是消滅中華民國吧！

他奉勸侯市長，與其大喊要守護中華民國，不如守護好新北市的小朋友，讓家長安心，再來談守護中華民國比較實在。