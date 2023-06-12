國民黨中正、萬華區民調在6/11至6/13展開，國民黨台北市議員郭昭巖近期找了不少政治前輩拍片力挺，前台北市長郝龍斌、南門市場自治會長王銓國等，象徵傳承地給郭昭巖的前立委林郁方，皆給予郭昭巖很大的肯定，並認為郭昭巖不擅媒體作秀，卻深耕在地，是疫情重創萬華後，最能帶給萬華振興發展的候選人，她表示在選情危急的時刻，大家願站出來力挺，代表前輩們給予的肯定，盼中正萬華的鄉親們能支持，讓她取得前進國會的門票！

南門市場歷經改建，如今將在8月10日試營運，南門市場自治會長王銓國大力支持郭昭巖，王銓國於影片表示，南門市場許多事都是郭昭巖幫忙解決，最好的人選就是她，立院需要一個挺市場的人，呼籲中正萬華的會長攤商們，票一定要給郭昭巖。

郝龍斌表示，郭昭巖在他任市長時，就是中正萬華區最認真最勤耕基層的議員，對於市政議題十分嫻熟，問政時理性和平，基層民眾一定對她的選民服務相當認同，「郝龍斌拜託大家支持昭巖。」

艋舺青山宮遶境郝龍斌合照。(圖/郭昭巖提供)

郭昭巖指出，父親過去曾是郝市長任內台北自來水事業處處長，早在16年父親就規劃20年管線汰換計畫，讓民眾能安心飲水，並逐年降低漏水率，疫情前北台灣最大親子育樂園區也是她父親任內規劃興建；其母親任議員時也和郝市長合力推動地方建設，自她接棒後，她也與郝市長有默契的合作，讓台北市越來越好。

郭昭巖說，林郁方和她們家有兩代交情的革命情感，過去母親李仁人擔任林郁方的競選總幹事，自己也是從年輕時就跟著林郁方幫忙選舉拜票，過去林郁方任立委時，只要遇到中央事務問題，都會請他幫忙協調，包含萬大捷運線能順利動起來、萬華雙子星、萬華車站地下停車場落成啟用，皆是郭昭巖和林郁方從中央及地方共同協力過程，體認到萬華中正需要有瞭解基層的在地立委，為此爭取中央經費挹注與政策配合；林郁方也為昭巖錄影拜票，希望踏實用心的昭巖、能接續他過去對在地的努力。

萬華糖廠甘蔗祭與前立委林郁方合照。(圖/郭昭巖提供)

除林郁方、郝龍斌、王銓國外，另外還有前立委丁守中、客家長輩張田、立委陳學聖、媒體人董智森、立法院國民黨總召曾銘宗、立委葉毓蘭、救國團主任葛永光、前臺科大副校長李咸亨博士、台灣食物銀行聯合會理事長長方荷生里長、前環保署長魏國彥、師範大學理學院副院長方偉達、前北市教育局長吳清山，中華民國中醫師公會全國聯合會名譽理事長陳旺全、前勞動局長陳業鑫，郭昭巖衷心感謝大家的支持。