嘉義縣長翁章梁等人為弱勢朋友加菜，還為友善店家揭牌，並致贈感謝狀給捐助單位。（呂妍庭攝）

嘉義縣社會局與社團法人嘉義縣慈善團體聯合協會自2022年7月起，首次結合嘉義市城隍廟、嘉義縣慈覺行善會資源，在3鄉鎮試辦「暖心暖胃愛心待用餐計畫」，讓符合資格弱勢民眾每人、每月領取8張餐券，1張券可領取等值70元餐食，累計受益家戶210戶次以上，約4000多人次，今年又有合騏工業股份有限公司、后政企業有限公司也加入公益行列，目前愛心餐廳已擴及7鄉鎮。

嘉義縣政府為感謝愛心待用餐捐贈單位的善心義舉，提供弱勢家庭免費用餐服務，今在義竹鄉友善店家稻香村自助餐舉辦「暖心暖胃愛心待用餐感恩暨捐贈儀式」，嘉義縣長翁章梁等人為弱勢朋友加菜，為友善店家揭牌，並致贈感謝狀給捐助單位，還有聞風而來的店家表明想加入，場面溫馨。

嘉義縣政府今在義竹鄉友善店家稻香村自助餐舉辦「暖心暖胃愛心待用餐感恩暨捐贈儀式」。（呂妍庭攝）

嘉義縣慈善團體聯合協會理事長周信成表示，協會長期承辦物資銀行服務過程中，發現部分弱勢族群因身體或環境限制，無法自行料理三餐，又迫於經濟問題捨不得外出購買餐食，導致營養不均衡，影響身體健康，決定推出「暖心暖胃愛心待用餐」創新服務，透過公、私部門協力合作，讓弱勢朋友的物資供應更多元，還能享用均衡營養的餐食。

社會局表示，在地企業合騏公司、后政企公司今年加入公益行列，分別認養義竹鄉、水上鄉待用餐餐費，嘉縣慈覺行善會也繼續認養溪口鄉，統計義竹、梅山、水上、朴子、溪口和新港7個鄉鎮市，有6間地方企業、宮廟、團體及33間友善店家加入，符合資格的弱勢民眾每人每月可以領到8張餐券，持券可至友善店家領取等值70元的餐食，累計受益家戶210戶次以上。

社會局長張翠瑤指出，待用餐計畫服務匯集在地企業、宮廟的捐助，以實際行動照顧弱勢大眾，弱勢家庭多了另一個物資選項，不再只是提供乾糧、罐頭或生鮮類等，且除了鄉鎮市公所、社會福利服務中心、慈善社福團體可提出資源申請外，自助餐店、麵店加入友善店家後，也可主動關心及發掘潛在弱勢個案，協助通報慈善團體聯合協會運用民間力量共同建置守護網，讓愛不漏接。

翁章梁感謝各界善心就近照顧弱勢民眾，期待能有更多企業、宮廟、店家做愛心，讓弱勢家庭都能享受到熱呼呼的餐食服務。今翁章梁除與縣議員翁聰賢、黃金茂、義竹鄉長黃政傑等人實地了解待用餐服務情形，也頒發合騏工業董事長謝菁菁和嘉義縣慈覺行善會堂主張玉珍感謝狀。