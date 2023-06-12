買房要考量的因素很多，一名網友表示，最近想要買房，希望能靠近捷運底站，一進車廂就有位置，到台北車站也方便，問「迴龍、頂埔和淡水3站怎麼選？」多數人建議他看頂埔的房子，因頂埔在板南線上，沿途經過的站都是機能區，且去哪都方便，「這條線最無敵」。

原PO近日於PTT房屋版指出，買房只考慮去台北車站附近的便利性，生活機能、學區等不在考量範圍，希望外出搭捷運一進車廂就有位置，但他預算有限，所以剔除南港和松山這兩站，問「迴龍、頂埔及淡水3底站的房子怎麼選？」

貼文上線，多數人推頂埔站，「把通勤算進去還是頂埔好一些，一路上至少都有經過機能區」、「都尾站，肯定選板南線啊」、「板南線啊！有什麼好選的」、「頂埔啊！無敵板南線」、「頂埔最頂的」、「頂埔啊！坐到板橋還可以接高鐵、台鐵，去哪都方便」。

而三站中淡水站最不受網友青睞，「淡水線人很多，就算從淡水上車也不一定有位子」、「淡水真的太尾段，我不會考慮」、「不要淡水就好，除了捷運，還要考慮開車方便度」、「淡水平日上班很難有位子喔，我都站到台北車站」。