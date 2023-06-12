台灣多數人都使用通訊軟體LINE聊天、處理公事，不過有網友指出，覺得LINE對話框裡「點表情回應」的功能很討厭，當長按對方訊息，可以在那則訊息左下角回覆表情符號，讓他覺得沒禮貌，但網友反而大推這功能，不知道回答什麼時，用這個超方便，還可適時劃下句點，結束對話。

原PO在臉書「匿名3公社」發文，「有人也覺得LINE的那個『以表情點回應』很討厭嗎？」每次看到朋友只對他的訊息點表情符號，不回話也不回貼圖，就覺得那人很沒禮貌、討厭。他指出，好友按了表情符號後，LINE也不會通知，結果他還傻傻等對方回應，頓時覺得自己像傻瓜一樣，「朋友這樣回應等於沒回應，真的很煩」。

貼文PO出後，卻有一大票網友不挺原PO，認為這功能很好用，不知道要回什麼時，在對方訊息按表情符號很方便，「有回覆就不錯了，至少還有點表示」、「在群組裡這樣可以避免貼圖洗版，我覺得很不錯」、「在工作群組超好用」、「有時候別人給貼圖，不回應都覺得自己沒禮貌，我覺得表情貼很好啊！適時的句點」。

但也有網友跟原PO想法一樣，「最討厭是問問題等對方回覆，然後被已讀不回」、「我也覺得很敷衍，寧願隨便丟一張圖過來」。其實，LINE「聊天室表情符號」功能已推出一段時間，更新到最新版的LINE即可使用，只要長按文字訊息或圖片，就會跳出表情符號，但只限7天內的訊息。