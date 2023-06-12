指揮家水藍將攜手國立台灣交響樂團（簡稱「國台交」），全台巡演馬勒經典的第九號交響曲，水藍表示，相當期待這次的音樂會，馬勒的第九號交響曲可說是現代音樂的先鋒。

水藍表示，馬勒在創作第九號交響曲時，恰巧經歷生命中非常艱辛的一段時期，「例如他的女兒離世、他的事業轉換、他的健康問題，還有他與妻子的感情問題等等；在這首樂曲中傳達告別、死亡、昇華等等訊息，在音樂中可發現非常多不諧和的和聲進行，以當時的作曲手法來看，此曲又發展出新的曲式結構，讓大家看到他更進一步的作曲技巧，放在現今來說，馬勒的第九號交響曲可說是現代音樂的先鋒。」

水藍表示，這首交響曲沒有其他標題，而整部作品充滿「故事性」，「例如作品開頭的切分音，不規則的節奏，就像反映他當時心臟的健康問題等等；又如第三樂章有著吵雜的聲響，像是描寫他當時工作所在地紐約繁忙的街景。聽眾可以透過各項樂器的表現，聽到馬勒每段環節的精心安排、加入多樣元素，透過這首樂曲，讓我們感受到馬勒相當個人的情感與心境，在不同樂章中都有非常精采的表現。」

音樂會將於6月17日在國台交演奏廳、6月18日於台北國家音樂廳、6月21日到衛武營國家藝術文化中心音樂廳演出，另有18歲至21歲的文化成年禮金購票優惠。