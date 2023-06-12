桃園一名女子前年6月下班時在公司茶水間遇到男同事，對方指責她沒有把紙箱放好，威脅她「你給我去出貨區」並阻止下班，她隨即拒絕，沒想到男子竟抓住女方胸口往撞牆壁，接著又賞她左臉巴掌，公司當時其他4名同時皆出庭作證，法官依傷害罪判處男子拘役30日，得易科罰金3萬元。

判決書指出，黃男與女子是同事，2人前年6月11日下午5時在桃園龜山的公司2樓茶水間發生爭執，黃男徒手抓住女方胸口，將人往後推而撞牆壁，再徒手掌摑女方的左臉，導致女子左臉、上胸臂及左前臂挫傷、左前臂瘀傷、上胸臂及左手擦傷等傷害。

女子說當時被黃男認為她沒有把紙箱放好，對她說「你給我去出貨區」並阻止下班，她說當時已是下班時間，有問題應該下星期一同找主管處理，2人因此發生爭執，她遭對方抓住胸口去撞牆，還遭賞左臉巴掌，女方事後提供受傷照片及長庚醫院的診斷證明書。

當時在公司的其他同事紛紛出面作證黃男行為，黃男卻稱4人與女方都有交情，才會幫女方說話；法官認為，4名證人的證述內容相互符合，細節都很具體確切，也與女方的證述一致，考量黃男至今矢口否認犯行，也未達成和解，最終依傷害罪判處拘役30日，得易科罰金3萬元，全案仍可上訴。