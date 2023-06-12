在截至3月底的3個月中，大陸GDP從2022年最後1季2.9%，衝高至4.5%，但專家學者認為，復甦高峰期可能已經過去了。經濟成長需要催化劑，才能達到中央政府今年設定的目標值5%左右。成長持續動力似乎不太樂觀，內需經濟需要在政府支持下才能反彈，陸企以及民眾的信心有待提升。

大陸4月的零售銷售較去年同期大增18.4%，但這只是民間單位預測的35%一半左右。同時，在投資縮手之下，工廠產出也較3月減少0.5%。大陸民眾直言，新冠疫情以及國際情勢，讓花錢變得較有顧忌。

根據調查，在新接訂單與出口訂單雙雙減少之下，5月製造業萎縮幅度加大。由於聯準會加上歐洲與亞洲央行，均為打壓通膨而調升利率，全球消費者的需求也受到影響，大陸5月出口年減7.5%，對美國的出口更是大減18.2%。

部分陸企表示，跟去年比起來，今年營業狀況好很多，但不少客戶的投資與支出卻變得小心謹慎。嚴格說起來，景氣也沒有恢復到有多好，惡性循環下，許多老闆也不願意花錢再找新員工。