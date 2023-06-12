交通部長王國材（1排右3）、台中市副市長王育敏（1排左2）與立委何欣純、林靜儀、楊瓊瓔等人12日視察台鐵新烏日站，聽取台鐵局簡報。（潘虹恩攝）

台中通勤月票將在7月1日上路，交通部長王國材與立法院交通委員會12日至台鐵新烏日站視察相關軟硬體設備及動線規畫，目前整備進度皆在掌握中；王國材承諾，推動順利的話，通勤月票會轉為公務預算支應，長期補助以推動2050淨零碳排，同時減輕通勤族負擔。

台鐵新烏日站與高鐵台中站、台中捷運高鐵站三鐵共構，預期未來的通勤服務需求只會增加，不會減少。立法委員何欣純12日率領立法院交通委員會與王國材、台中市副市長王育敏及相關單位至台鐵新烏日站視察，立委林靜儀、楊瓊櫻也與會。

台中通勤月票將在7月1日上路，交通部長王國材等人12日來到台鐵新烏日站視察相關軟硬體設備及動線規畫。（潘虹恩攝）

王國材表示，目前交通月票是以特別預算執行，若推行順利，未來會轉為一般公務預算，以長期推動；過去中央沒有對地方補助在營運方面，都補助在硬體和捷運的建設，這次蔡總統和陳院長有提到，通勤月票若能呼應2050年淨零碳排的目標，並減輕通勤族負擔，中央會協助並且全國性的推動。

何欣純表示，這次通勤方案的運具首次納入台鐵，希望在設備軟硬體、動線規畫，與各地方政府現行票卡系統或是社會福利敬老卡，都需整合到位，並要求台鐵應與各地方政府合作演練，並通過各項壓力測試，同時隨時滾動檢討、強化台鐵緊急應變能力；林靜儀和楊瓊瓔也提出進出站專用通道標示指引需更加清楚，長者和身障者的驗票通關也要有專人協助。

台鐵局表示，目前進度都在掌握中，相關驗票系統已在5日整合完畢，目前驗票機每分鐘可提供40次以上驗票次數，預期可滿足旅客需求；台鐵全國239個營運車站中有 171個車站若停用原設備修改系統，將影響現有旅客使用電子票證乘車，因此7月1日通勤措施上路採用專用通道驗票方式。至於委員們提到標示指引及相關情境模擬皆列入後續演練。

王育敏也提醒，本來通勤月票是299元，6月15日至30日是早鳥優惠期間，民眾購買通勤月票只要199，鼓勵民眾購買。