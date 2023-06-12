台股高股息ETF再添新兵！永豐投信總經理濮樂偉12日指出，台灣投資人愛存股，配息型產品深受投資人喜愛，永豐投信推出台灣首檔兼具「ESG+低碳+高股息」的ETF，讓投資人專注於息收產品時，也能搭上ESG、低碳的全球趨勢列車。據過去五年回測，結合低碳、ESG、高息三大概念的「台灣ESG低碳高息40指數」過去五年指數殖利率達7.7％，對偏好息收的投資人相當具吸引力。

永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金擬任經理人張怡琳指出，這檔ETF的追蹤標的指數為「台灣ESG低碳高息40指數」，不僅瞄準存股族青睞的高股息標的，也納入ESG、低碳等趨勢概念，設計理念環繞著「為個人、企業乃至地球營造美好生活」，投資特色也能以「LIFE」來貫穿：L代表掌握低碳（Low Carbon）趨勢，隨著全球向2050淨零碳排目標邁進，國際大廠相繼要求供應鏈廠商須落實減碳計畫，主要國家更陸續開始徵收碳稅，顯見企業的低碳力，將是未來競爭力的一大關鍵。

I代表重視高息標的，幫助投資人追求被動收入（Income），追蹤指數以股利殖利率為成分股重要篩選條件，ETF也搭配收益平準金機制，有利投資人打造長期現金流。

F代表一年6次、高頻（Frequency）的雙月配息，每逢單數月就進行除息，雙數月發放配息金額，投資人資金運用將更靈活有彈性。

E代表永續（ESG），追蹤指數透過台北大學在地化的ESG評鑑機制，發掘台股優質永續企業。

張怡琳說，由台灣指數公司編制的「台灣ESG低碳高息40指數」，是台灣第一檔成分股納入ESG、低碳及高股息為三大訴求的指數，編制條件包含低碳排、台灣永續得分率為BBB級（含）以上，並依照市值及股息殖利率排序等條件，最終精選40檔上市櫃股票，每檔成分股皆兼具低碳競爭力、殖利率相對高、配息穩定性等優勢，對於追求長期存股、看好碳金契機的投資人，追蹤這檔指數的ETF正是投資理想首選。

據MSCI、台灣指數公司統計，自2019年7月1日至2023年4月28日期間回測資料，結合低碳、ESG、高息三大概念的「台灣ESG低碳高息40指數」，年化報酬率皆勝於僅強調高息、或是訴求ESG與高息的一般市場指數，而且指數殖利率達7.7％，最高還曾飆至8％。永豐投信指出，永豐台灣ESG低碳高息40ETF，將在6月26日開募，可望再創永續投資新浪潮。