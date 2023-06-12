「愛老人 端午動起來！」文明不動產開發公司和華聖頓教育集團12日捐贈2000顆愛心粽，透過華山基金會和縣府5區社福中心發送給獨居老人，並邀清大薩克斯風和華聖頓幼兒園表演，期讓大家共同關懷長輩，將愛傳播給更多的人。

文明不動產總經理楊承翰和華聖頓教育集團執行長莊瑞娜表示，每年都會聯手拋磚引玉，贈送白米及粽子給獨居老人及弱勢，希望藉由捐贈儀式讓社會大眾知道每個角落都有需要幫助的人，也讓收到粽子的長者們能享受端午佳節的氣氛。

這次捐贈2000顆愛心粽，將透過華山基金會和縣府社會處5區社福中心，陸續分送給500位獨居老人及200個弱勢家庭。協辦這項活動的副議長王炳漢和縣議員吳旭智也呼籲民眾共同關懷長輩，將愛散播給更多的人。

秘書長陳季媛感謝文明不動產開發及華聖頓教育集團共同捐贈愛心粽，表示楊文科縣長上任推動「老中青幼」統統照顧的政策，目前縣府列冊的獨居長者有787人，為照顧資源較不足的獨居長者，縣府以公私協力方式，由台灣社工人共好協會、新竹縣志願服務協會、華山基金會等團體志工，固定關懷訪視及電話問安，如經訪視評估為高風險個案，將協助申請經濟補助、長照服務及尋找住所等個管服務。

社會處長陳欣怡表示，該處除提供獨老關懷及個管服務外，並補助裝設緊急救援系統，委託中興保全提供個案訪視服務、通話求救、意外事件緊急通報、不活動狀態監控及外出GPS定位手錶等服務。

另外，自今年起更擴大對獨居長者的服務，針對未符合長照服務的獨居長者提供陪同就醫、陪同購物及居家健康促進等強化關懷支持服務項目。