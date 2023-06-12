受困亞馬遜叢林40天的4名哥倫比亞原住民孩童獲救。

哥倫比亞4名原住民孩童在墜機後受困亞馬遜雨林長達40天，救難人員描述，13歲小姊姊獲救時第一時間跑向他說「我好餓」，原本躺著的一名男孩則起身表示「我媽死了」，對話令人鼻酸。

綜合英國廣播公司（BBC）、法國《世界報》（Le Monde）等報導，哥國原住民維托托（Huitoto）族4姊弟5月初跟隨母親搭乘小飛機墜機，受困亞馬遜叢林40天終於獲救，母親在空難後4天不幸傷重不治，4名孩童的父親拉諾克（Manuel Miller Ranoque）表示，13歲女兒說，母親過世前告訴他們，「你們快離開這裡，你們會看到你們的父親是什麼樣的人，他會向你們展示和我對你們一樣偉大的愛」。

圖為4名孩童的父親拉諾克（Manuel Miller Ranoque），他為兩名最小男童的生父。（圖／美聯社）

除了母親的臨終交代，4姊弟獲救時第一時間所說的話等救援細節也逐一浮出。

搜救隊員葛梅斯（Nicolas Ordonez Gomes）回憶，當他們發現4姊弟時，手裡抱著小弟的姊姊萊絲莉（Lesly）「跑向」他說「我餓了」，當時一名躺在地上的男孩站起身對他說「我媽死了」，救難人員見狀後趕緊回應「我們是朋友」、「我們是家人派來的」，小男孩接著說「我想要麵包和香腸」。

"I'm hungry" and "my mom is dead".



These were the first words uttered by four children when they were found after surviving a plane crash and wandering lost for 40 days in the Colombian Amazon, members of the rescue group sayhttps://t.co/zBqj29iP5Q pic.twitter.com/aplCi9kvhA — AFP News Agency (@AFP) June 12, 2023

哥倫比亞電視台「Noticias Caracol」也公布救難人員找到4姊弟的第一時間畫面，據悉是當地原住民於當地時間9日下午4時30分左右，率先發現孩童們用樹枝及樹葉搭建的臨時棲息地，他們帶著4姊弟在樹林裡走了2小時後與哥國軍隊會合。

哥倫比亞電視台「Noticias Caracol」11日公布救難人員找到4姊弟的第一時間畫面。

究竟4名最大只有13歲、最小僅1歲的姊弟如何在森林裡存活40天？除了靠吃木薯粉及水果充飢外，孩子們的阿姨穆庫圖伊（Damarys Mucutuy）說，家族在孩子的成長過程中經常玩「生存遊戲」，會在遊戲中搭建小帳篷，因此萊絲莉能分辨什麼水果能吃、什麼不能吃，也知道如何照顧嬰兒。

圖為哥國第一夫人阿爾科塞（Veronica Alcocer）10日探視倖存的孩童。（圖／路透社）

小飛機墜毀後，萊絲莉就用自己的髮帶纏住樹枝，製成臨時棲身之處，她也在飛機殘骸中找到木薯粉。參與救援的原住民領袖帕基（Edwin Paki）說，孩子們靠著食用木薯粉活了下來，木薯粉吃完後開始吃種子，他說森林裡有一種稱為「avichure」的果實和百香果很像，孩子們在飛機失事地點外約1.5公里處找avichure樹的種子來吃。

另一名參與援救的原住民葛雷洛（Henry Guerrero）說，找到孩子們時，孩子們身邊有2小袋物品，裡面裝了一些衣服、一條毛巾、一支手電筒、兩隻手機、一個音樂盒及一個汽水瓶，他說孩子們用汽水瓶盛裝森林裡的水，獲救後說想吃米布丁和麵包。