《小鐵星座》運勢專欄分享天生財旺、還能帶動身邊人財運的前4名星座，依序是生肖猴、虎、雞、馬，其中第1名的生肖猴不僅聰明伶俐且擁有好人緣，使他們在爭奪商機時能捷足先登，賺取豐厚錢財。

▍TOP4：生肖馬

生肖馬接受新事物的能力是眾人無法超越的，他們思想自由、行動靈敏，總是能想出別人想不到的創新點子，適合在廣告、藝術等領域發展。生肖馬擁有創新的優勢，在這個時代，往往能轉化為金錢，如果得到生肖馬的幫助，對方將能獲得財氣。

▍TOP3：生肖雞

生肖雞有著遠大的志向，他們喜歡用實力去得到別人的認可，所以做事一向非常可靠。而且生肖雞在社交方面很吃香，能夠通過廣闊的人脈網絡，蒐集到第一手的賺錢訊息，並且時常獲得貴人相助，能賺取豐厚錢財。

▍TOP2：生肖虎

生肖虎生性熱情，喜歡和人打交道，且見義勇為。他們有著雄心壯志，不會滿足微薄的固定工資，所以會不斷挖掘自己的潛力，闖出更優越的成績。在團體中生肖虎往往是領導者角色，有著長遠的目光，總能抓住發財的機會，他們也深得財神爺喜愛，和他們一起並肩作戰，會得到許多發財翻身的機會。

▍TOP1：生肖猴

生肖猴天生聰明伶俐，總能憑藉著靈活的腦袋，以及勇往直前的氣勢，享受通過競爭取得勝利的快感。而且他們能言善道，擁有好人緣，加上眼光敏銳，在追逐商機時總能捷足先登，賺取豐厚錢財。如果身邊有生肖猴的朋友，會對投資理財有很大的幫助，能少走點彎路。