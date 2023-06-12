兩岸破冰 疫後農產外銷捷報 南投7825斤茶葉裝櫃外銷

南投縣日月潭、大陸杭州兩湖論壇因疫情中斷3年，今年恢復實體交流，下月在對岸登場，南投縣長許淑華將率縣隊參加，縣內最大宗農產品茶葉也恢復出口，12日舉行7825斤茶葉裝櫃儀式，準備出口到對岸。許淑華說，兩岸破冰為農民帶來了更多實質經濟收益，相信她率隊出訪一定有豐碩成果。

2016年政黨輪替、蔡英文執政以來，台灣茶葉外銷大陸數量逐年銳減，疫情期間幾乎停頓，讓茶農苦不堪言，近期疫情趨緩，許淑華決定率團到對岸，推廣觀光、行銷茶葉等農產品，行前在縣府與各級農會共同努力下，率先有7825斤茶葉裝櫃出口到對岸，12日在茗山國際茶業有限公司舉行「外銷裝櫃儀式」，立委馬文君、立委參選人游顥、南投縣議員林儒暘等人都共襄盛舉。

許淑華說，感謝南投縣農會總幹事曾明瑞協助，縣府與攜手縣農會打通國際銷售通路，強調外銷只是疫後媒合銷售的第一步，7月將親自率團到大陸，打開冰封的市場，讓兩岸有更多交流，降低兩岸兵凶戰為的緊張氣氛，為地方帶來更多實質的經濟效益，相信7月兩湖論壇交流，一定有豐碩的成果。

許淑華將成為疫後首位率團到大陸交流的地方首長。許淑華說，早有心理準備，一定會被民進黨貼上「親中賣台」的標籤，但她站在縣民的立場，一切以縣民民生經濟為第一優先考量，畢竟南投是觀光大縣，觀光能帶動農特產品銷售，希望民進黨少點政治操作，「只要是為人民做的努力，我都不怕被貼標籤」。

許淑華感慨，民進黨檯面上講得很好聽，同意開放兩岸交流，實際面對在兩岸交流有具體作為的地方首長，就貼標籤抹黑，若真如總統蔡英文所言希望恢復兩岸交流為目標，有很多面向可做，前總統馬英九到對岸祭祖回台盼兩岸恢復學術交流，據悉卻受陸委會等政治力打壓，正副元首蔡英文、賴清德口口聲聲要加強兩岸交流，應該要鼓勵有兩岸實質交流的地方首長，而非說一套、做一套。