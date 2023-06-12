CarUX近年來布局智慧車用領域，將創新智慧應用解決方案輸出國際市場，為國際車用Tier 1供應商。近年來全世界汽車產業資安事件層出不窮，有鑑於車聯網資訊安全的重要性，也為降低車載產品設計生產風險，CarUX已通過ASPICE汽車產業的軟體流程改進和能力測定標準與ISO 26262汽車功能安全最高等級體系認證，以及TISAX汽車產業可信資訊交換驗證認證，近日再取得TUV NORD ISO/SAE 21434 Cybersecurity車用網絡安全認證，CarUX成為首張專供車用智慧顯示器網絡安全認證大廠。

TUV NORD指出，導入ISO/SAE 21434國際標準，主要在解決汽車產業的網絡安全問題，也是符合ECE R155聯合國歐洲經濟委員會的車輛法規要求：車輛網絡安全系統管理對供應鏈的要求。當汽車走向高度數位化，資訊安全的風險亦將遽增，由駭客攻擊而導致安全性問題，將威脅著車輛安全和消費者的隱私，汽車產業的資訊安全已刻不容緩。CarUX從產品設計開發到生產製造，將車用網絡資訊安全規範成功整合至各個設計開發環節中，達到聯網汽車對供應鏈支持安全設計要求。