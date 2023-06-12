警察出身國民黨總統參選人侯友宜，12日出席退休警察人員協會總會35周年大會，他強調新北市面對幼兒園案，始終積極跟檢方合作查清事實，痛批民進黨用1450、假訊息蒙騙大家，根本沒在查核假訊息。

侯友宜表示，他最近因為幼兒園案被打得很慘，但新北市政府5月14日報案，隔日立刻請檢察官偵辦，完全沒有拖延，也全力配合檢察官偵查，卻被批評行政怠惰。

侯友宜說，若幼兒園老師餵孩子的藥物有毒物成分，相當嚴重，絕不能開玩笑，而在結果出來之前，檢察官也出面說新北市政府積極與檢方查真相，沒想到被弄得好像新北市政府不關心、做錯事，「這是很多假訊息在網路上亂傳、這就是民進黨的打法」。

侯舉例，自己常常與韓國瑜通話，某次韓國瑜詢問何時能會面，卻被剪輯成影片，亂說一通，所以很多網路訊息、影片剪接都是假的。他批評，政府主導查辦假訊息，卻根本沒查，變得他要告訴大家，民進黨用1450、假訊息蒙騙大家，一定要站出來破除假訊息，也要站出來力挺愛中華民國的人。