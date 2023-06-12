日本前首相安倍晉三去年7月在奈良市輔選時遭槍擊身亡案，奈良地方法院原訂下午進行「開庭前整理手續」，但上午收到一個疑似裝有危險物的箱子，因此決定取消下午的開庭前整理手續。

日本電視台新聞網報導，奈良地方法院原訂今天下午3時（台灣時間2時）起進行安倍遭槍擊身亡案開庭前整理手續，此案被告42歲的山上徹也有意出席。

但是，奈良地院卻在上午約11時15分收到一個可能裝有危險物的不明箱子，警方找來爆炸物處理小組調查，同時疏散奈良地院的職員、前來洽公民眾等到地院正門外。

警方表示，不明物品是一個用膠帶黏封的紙箱，長33公分、寬28公分、高26公分。奈良地院安檢人員以金屬探測器檢查結果顯示有金屬反應。

開庭前整理手續是法官、檢察官、辯護律師在第一次開庭審理前先針對這起官司的爭議點、證據等進行討論的一道手續，不對外公開。

安倍去年7月8日在奈良縣奈良市大和西大寺車站附近街頭輔選自民黨籍參議院選舉候選人時，遭人槍擊身亡。嫌犯山上徹也當場被警方逮捕。（編輯：韋樞）1120612